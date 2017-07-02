В Артике пожар повредил гараж нежилого двухэтажного строения и стоявшую там Toyota Prado
2 июля в 01:22 часов в МЧС РА поступил сигнал о том, что вспыхнул пожар в магазине близ д.4 по ул. Горького в Артике Ширакской области.
На место выехали 2 боевых расчета.
Выяснилось, что огонь вспыхнул в гараже нежилого двухэтажного строения близ д.4 по ул. Горького.
Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, огонь был локализован в 01:32 часов, потушен - в 02:20. Сгорел висячий потолок (36 кв/м), 3 двери из металлопластика, салон и часть мотора стоявшей там Toyota Prado (г/н 99 AR 399).
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