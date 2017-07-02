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В Артике  пожар повредил гараж нежилого двухэтажного строения  и стоявшую там Toyota Prado


2 июля в 01:22 часов в  МЧС РА поступил сигнал о том, что вспыхнул пожар в магазине близ д.4 по ул. Горького в Артике Ширакской  области.

На  место выехали 2  боевых расчета. 

Выяснилось, что огонь вспыхнул в гараже нежилого двухэтажного строения близ д.4 по ул. Горького.  

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА,  огонь был локализован в 01:32 часов, потушен - в 02:20. Сгорел висячий  потолок (36 кв/м), 3 двери из металлопластика, салон и часть мотора стоявшей там Toyota Prado (г/н 99 AR 399). 



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