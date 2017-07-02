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Министры  ИД Армении и Сингапура обменялись письмами по случаю 25-летия дипломатических отношений


1 июля министры  ИД Армении и Сингапура обменялись письмами по случаю 25-летия дипломатических отношений.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ МИД РА, добавив: «В своем послании Эдвард Налбандян отмечает, что в течение  четверти века межгосударственных отношений наши страны сформировали крепкое  партнерство и тесное  сотрудничество в ряде  областей, отметив многочисленные  значительные  достижения  в  двусторонних отношениях.

Эдвард Налбандян отмечает, что для  развития  отношений стержневое  значение  возымели визит премьер-министра Сингапура Ли Куан Ю в  Армению в 2009г. и визит президента  Сержа Саргсяна в Сингапур в 2012г.

Министр ИД РА  подчеркивает, что сингапурский  путь развития  и процветания вдохновляюще влияет  Армению. Эдвард Налбандян добавил, что Армения  высоко ценит установившиеся дружеские  отношения, выразив  уверенность, что совместным усилиями наши страны продолжат расширять партнерство и взаимовыгодное  сотрудничество. 

Министр  Вивиан Балакришнан в  своем послании подчеркнул, что Сингапур и Армения установили дружеские  отношения  и тесно сотрудничают на международных площадках и – как  малые  государства, разделяют похожие  перспективы.

Министр ИД Сингапура отмечает, что с теплотой  вспоминает встречу с министром ИД РА, состоявшуюся в сентябре 2016г. на 71-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, на которой обсуждались вызовы, с которыми сталкиваются  малые  страны.

Вивиан Балакришнан высоко ценит активное  содействие Армении в  заключении договора о создании зоны  свободной  торговли ЕАЭС-Сингапур, по его мнению, будет выгодно как  нашим странам, так и регионам.

Вивиан Балакришнан выразил готовность продолжить совместную работу, направленную на дальнейшее укрепление двусторонних отношений – в интересах двух народов. 

 



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