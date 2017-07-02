1 июля министры ИД Армении и Сингапура обменялись письмами по случаю 25-летия дипломатических отношений.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ МИД РА, добавив: «В своем послании Эдвард Налбандян отмечает, что в течение четверти века межгосударственных отношений наши страны сформировали крепкое партнерство и тесное сотрудничество в ряде областей, отметив многочисленные значительные достижения в двусторонних отношениях.

Эдвард Налбандян отмечает, что для развития отношений стержневое значение возымели визит премьер-министра Сингапура Ли Куан Ю в Армению в 2009г. и визит президента Сержа Саргсяна в Сингапур в 2012г.

Министр ИД РА подчеркивает, что сингапурский путь развития и процветания вдохновляюще влияет Армению. Эдвард Налбандян добавил, что Армения высоко ценит установившиеся дружеские отношения, выразив уверенность, что совместным усилиями наши страны продолжат расширять партнерство и взаимовыгодное сотрудничество.

Министр Вивиан Балакришнан в своем послании подчеркнул, что Сингапур и Армения установили дружеские отношения и тесно сотрудничают на международных площадках и – как малые государства, разделяют похожие перспективы.

Министр ИД Сингапура отмечает, что с теплотой вспоминает встречу с министром ИД РА, состоявшуюся в сентябре 2016г. на 71-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, на которой обсуждались вызовы, с которыми сталкиваются малые страны.

Вивиан Балакришнан высоко ценит активное содействие Армении в заключении договора о создании зоны свободной торговли ЕАЭС-Сингапур, по его мнению, будет выгодно как нашим странам, так и регионам.

Вивиан Балакришнан выразил готовность продолжить совместную работу, направленную на дальнейшее укрепление двусторонних отношений – в интересах двух народов.