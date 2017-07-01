Путин не будет присутствовать на финальной игре Кубка конфедераций

Президент Путин не планирует посетить финальную игру Кубка конфедераций по футболу, который пройдет в воскресенье в Санкт-Петербурге/

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в субботу пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Нет", — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Глава государства присутствовал на открытии Кубка конфедерации 17 июня, в частности, он произнес приветственную речь. В финальной встрече Кубка конфедераций в воскресенье встретятся сборные Германии и Чили.