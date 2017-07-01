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Путин не будет присутствовать на финальной игре Кубка конфедераций


Президент Путин не  планирует посетить финальную игру  Кубка конфедераций по футболу, который пройдет в воскресенье в Санкт-Петербурге/

Как  передает Арменпресс со ссылкой  на РИА Новости, об этом сообщил в субботу пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.  

"Нет", — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Глава государства присутствовал на открытии Кубка конфедерации 17 июня, в частности, он произнес приветственную речь. В финальной встрече Кубка конфедераций в воскресенье встретятся сборные Германии и Чили.

 



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