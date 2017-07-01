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Президент Серж Саргсян направил поздравительное послание по случаю Дня Канады


Президент  Республики Армения Серж Саргсян направил поздравительное  послание премьер-министру  Канады Джастину  Трюдо  по случаю Дня  Канады.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА.

 



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