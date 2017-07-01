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МЧС провел в Ереванском метро учения «взрыв»


На станции «Площадь Республики» в  Ереванском метро состоялись учения на тему  «Организация пожаротушения и спасательских работ в Ереванском метрополитене имени Карена  Демирчяна», организованные  МЧС РА. За ходом учений наблюдал министр ЧС Давид Тоноян.     

Помимо подразделений  МЧС, в учениях приняли участие 10  сотрудников полиции метрополитена и 90 имитаторов, по 2  группы ЦО и ДП полиции РА, 2 бригады скорой  помощи, по одной  аварийной  бригаде ЗАО «Ереванджур», «Еревангаз» и «Эл/сети».

По сценарию, на  станции «Площадь Республики» произошел взрыв, в  результате  возник  пожар  в  одном из вагонов  поезда. В  результате  было 4  пострадавших. На место выехали упомянутые  аварийные  бригады.   

По сценарию, взрыв произошел в  составе, выехавшем со станции «Еритасардакан» и направлявшемся к станции «Площадь Республики», куда были направлены  боевые  расчеты  МЧС. Пожарные-спасатели сумели быстро добраться к  месту  происшествия  и организовать спасательные работы. С помощью спецтехники пострадавшие  были выведены  из метро, и им была  оказана необходимая медицинская и психологическая помощь.

Рядом со станцией  была поставлена  палатка первой  медпомощи, а рядом – передвижной  центр МЧС и машины  психологической  помощи, оснащенные необходимым оборудованием.

Целью учений  было усовершенствование  согласованности действий групп реагирования МЧС и ряда  ЗАО, а также профессиональных навыков личного состава.

По окончании учений Давид Тоноян  выразил благодарность всем участникам.

 

 



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