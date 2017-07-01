МЧС провел в Ереванском метро учения «взрыв»

На станции «Площадь Республики» в Ереванском метро состоялись учения на тему «Организация пожаротушения и спасательских работ в Ереванском метрополитене имени Карена Демирчяна», организованные МЧС РА. За ходом учений наблюдал министр ЧС Давид Тоноян.

Помимо подразделений МЧС, в учениях приняли участие 10 сотрудников полиции метрополитена и 90 имитаторов, по 2 группы ЦО и ДП полиции РА, 2 бригады скорой помощи, по одной аварийной бригаде ЗАО «Ереванджур», «Еревангаз» и «Эл/сети».

По сценарию, на станции «Площадь Республики» произошел взрыв, в результате возник пожар в одном из вагонов поезда. В результате было 4 пострадавших. На место выехали упомянутые аварийные бригады.

По сценарию, взрыв произошел в составе, выехавшем со станции «Еритасардакан» и направлявшемся к станции «Площадь Республики», куда были направлены боевые расчеты МЧС. Пожарные-спасатели сумели быстро добраться к месту происшествия и организовать спасательные работы. С помощью спецтехники пострадавшие были выведены из метро, и им была оказана необходимая медицинская и психологическая помощь.

Рядом со станцией была поставлена палатка первой медпомощи, а рядом – передвижной центр МЧС и машины психологической помощи, оснащенные необходимым оборудованием.

Целью учений было усовершенствование согласованности действий групп реагирования МЧС и ряда ЗАО, а также профессиональных навыков личного состава.

По окончании учений Давид Тоноян выразил благодарность всем участникам.