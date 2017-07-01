Лариса Алавердян и Армен Навасардян предлагают ввести механизмы внедрения космических систем дистанционного зондирования линии соприкосновения

Бывший омбудсмен РА, исполнительный директор ОО «Против правового произвола» Лариса Алавердян и заведующий кафедрой мировой политики и международных отношений Российско-Армянского (Славянского) университета, Чрезвычайный и Полномочный Посол Арман Навасардян предлагают ввести новый механизм для установления мира на карабахо-азербайджанской линии соприкосновения, заключающийся в использовании полученных из космоса данных и предотвращении возможных нарушений.

Как заметила Лариса Алавердян, если внедрение на линии соприкосновения механизмов расследования инцидентов позволяет фиксировать агрессора постфактум, то метод космического зондажа поможет предотвратить подобную попытку.

«Сегодня 1 июля, но все мы до сих пор живем в тревоге, вызванной событиями 2 апреля прошлого года, так как все говорят, что ситуация, именуемая безопасностью народов или территорий, за это время так и не изменилась. Мы понимаем, что, несмотря на многочисленные встречи, на сегодняшний день Азербайджан не дал согласия на внедрение на линии соприкосновения предложенных механизмов, и в этом плане мы зашли в тупик. Генерал-лейтенант Гайк Котанджян выдвинул четко сформулированное предложение, которое является новой технологией не только в военном, но и в политико-дипломатическом отношении», - отметила Лариса Алавердян на пресс-конференции в конференц-зале «Арменпресс».

Она подчеркнула, что данное предложение было озвучено еще два месяца тому назад с высокой трибуны, но ему не было уделено должного внимания со стороны экспертного сообщества, именно поэтому необходимо вновь озвучить его.

«Почему Азербайджан считает в праве отвергать любые попытки теми или иными способами фиксировать нарушения режима прекращения огня? Потому что это находится в его государственной юрисдикции. Азербайджан сам решает: разрешить или нет внедрение какой-либо техники. Между тем данное предложение полностью соответствует нормам международного права, а следовательно, оно не может быть запрещено ни Азербайджаном, ни Арменией», - заявила она.

Лариса Алавердян подчеркнула, что данное предложение адресовано властям Армении, а также Сопредседателям Минской группы ОБСЕ, которым и предлагается передаватъ полученные из космоса данные.

Арман Навасардян также придерживается того мнения, что данный новый механизм может повлиять на региональные процессы.

«Данный способ не требует никаких затрат, его главная цель заключается в том, чтобы странам, которые являются акторами и определяют дальнейшую судьбу событий, передавались данные о том, что существует на самом деле и что происходит. В основном это адресовано Сопредседателям, и если данный метод окажет влияние и сработает, тогда будут заинтересованы и более крупные игроки; разумеется, двое из них уже являются членами Минской группы ОБСЕ. Думаю, что самым сложным будет доведение до международно-правового и институционально-дипломатического уровня, так как если противники не способны найти общий язык на земле, то возникает вопрос: а будут ли они принимать то, что поступает из космоса»,- подчеркнул Арман Навасардян.

Арман Навасардян убежден, что для стороны, заинтересованной в установлении мира, трудно найти более эффективное изобретение.

«Надо вести интенсивную работу в этом направлении, однако она не должна ограничиться только официальной дипломатией и нормами международного права; должны быть вовлечены такие силы, которые действительно смогут стать рычагом применения данного средства», - заключил Арман Навасардян, добавив, что тем не менее с такой страной, как Азербайджан, трудно проблемы решать цивилизованными методами.