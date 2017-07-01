Крупнейший газовый проект «Шахдениз-2» нанесет большой ущерб экономике Азербайджана

В газовом проекте «Шахдениз-2», по которому Азербайджан намерен экспортировать газ в Турцию и Европу, $20 млрд инвестиций падает на долю Азербайджана.

Как сообщает Арменпресс, для инвестиций в проект Азербайджан уже взял кредит в $8-10 млрд и продолжает брать.

Сегодня в Европе 1000 кб/м природного газа стоят в среднем 240 долларов.

«После вхождения США на европейский рынок в ближайшие 5 лет объемы поставляемого газа увеличатся на 80 млрд кб/м. в этом случае к 2020 году стоимость 1000 кб/м природного газа составит 200 долларов», - так сказал о проекте экономист Натиг Джафарлы.

По прогнозам других азербайджанских экономистов, в 2020г. в рамках проекта «Шахдениз-2» Азербайджан сможет экспортировать в Европу максимум 10 млрд кб/м, доход от которого составит $2 млрд. после вычета производственных и транзитных выплат Азербайджан выиграет в лучшем случае $600-700 млн.

Получается, что Азербайджан вкладывает в «Шахдениз-2» $20 млрд, из которых $8-10 млрд – европейские кредиты, а выгадает $600-700 млн годовых, часть которых пойдет на погашение процентов.

Примечательно, что в основном кредиты – европейские, к тому же Европа, помимо самого проекта, получит прибыль и от предоставленных кредитов.

Цель Европы – не столько сам полученный газ, сколько прокладка труб при финансовом участии Азербайджана, по которому можно качать 32-35 млрд кб/м газа. Этот трубопровод Европа может в дальнейшем использовать для прокачки газа других стран, например Израиля, Кипра, Ирака, Ирана.

Угрозу для экономики Азербайджана представляет также то, что уже в начале эксплуатации газопровода иностранные инвесторы постараются вернуть свои деньги, а между тем в среднесрочной перспективе повышения цен на углеводороды не ожидается.

Таким образом, когда алиевский режим представляет «Шахдениз-2» панацеей для экономики страны, все не так однозначно, однако.

Арен Петунц