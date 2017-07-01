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Крупнейший газовый проект «Шахдениз-2» нанесет большой ущерб экономике Азербайджана


В газовом проекте «Шахдениз-2», по которому Азербайджан намерен экспортировать газ в  Турцию и Европу, $20 млрд инвестиций падает на долю  Азербайджана.

Как  сообщает Арменпресс, для  инвестиций в  проект Азербайджан уже взял кредит в $8-10  млрд  и продолжает брать.

Сегодня  в  Европе  1000 кб/м природного газа стоят в  среднем 240 долларов. 

«После  вхождения  США  на  европейский  рынок в ближайшие  5  лет объемы  поставляемого газа увеличатся на 80 млрд кб/м. в  этом случае к  2020 году стоимость 1000 кб/м природного газа составит  200 долларов», - так  сказал о проекте  экономист Натиг Джафарлы.

По прогнозам других азербайджанских экономистов,  в 2020г. в  рамках проекта «Шахдениз-2»  Азербайджан сможет экспортировать в  Европу максимум 10 млрд кб/м, доход от которого составит $2  млрд. после  вычета производственных и транзитных выплат Азербайджан выиграет в лучшем случае $600-700 млн.    

Получается, что Азербайджан вкладывает в «Шахдениз-2» $20 млрд, из которых $8-10 млрд – европейские кредиты, а  выгадает $600-700 млн годовых, часть которых пойдет на  погашение  процентов.

Примечательно, что в основном кредиты – европейские, к  тому  же Европа, помимо самого проекта, получит прибыль и от предоставленных кредитов. 

Цель Европы – не столько сам полученный газ, сколько прокладка труб при финансовом участии Азербайджана, по которому  можно качать 32-35 млрд кб/м газа. Этот трубопровод Европа  может в  дальнейшем использовать для  прокачки газа других стран, например Израиля, Кипра, Ирака, Ирана.

Угрозу для экономики Азербайджана представляет также то, что уже в  начале  эксплуатации газопровода иностранные инвесторы постараются  вернуть свои деньги, а между  тем в  среднесрочной  перспективе  повышения  цен на углеводороды не  ожидается.

Таким образом, когда алиевский  режим представляет «Шахдениз-2» панацеей для  экономики страны, все не так однозначно, однако.

 

Арен Петунц



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