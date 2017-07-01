Время в Ереване: 11:07:36,   1 Июль

В начале июля температура воздуха в Армении повысится на 5-6 градусов


2-6 июля  в  республике погода ожидается без осадков. Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с. Температура воздуха   повысится на 5-6 градусов.

Как  сообщили Арменпресс в Гидрометцентре  МЧС РА, в Ереване, Арарате, Армавире, долинах Сюника и предгорьях Вайоцдзора в  отдельные дни температура достигнет +40.

В Ереване  2-6 июля погода ожидается без осадков.



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