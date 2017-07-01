В начале июля температура воздуха в Армении повысится на 5-6 градусов

2-6 июля в республике погода ожидается без осадков. Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с. Температура воздуха повысится на 5-6 градусов.

Как сообщили Арменпресс в Гидрометцентре МЧС РА, в Ереване, Арарате, Армавире, долинах Сюника и предгорьях Вайоцдзора в отдельные дни температура достигнет +40.

В Ереване 2-6 июля погода ожидается без осадков.