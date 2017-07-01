Из-за непогоды в Москве отменены рейсы на Ереван и обратно

Непогода в Москве стала причиной отмены ряда рейсов.

Как передает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт аэропорта «Звартноц», 1 июля отменен один рейс на Москву, с опозданием совершены по одному рейсу в Москву, Краснодар и Санкт-Петербург.

Отменен один рейс Москва-Ереван, с опозданием совершены по одному рейсу из Москвы и Краснодара.