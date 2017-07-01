Время в Ереване: 11:07:36,   1 Июль

Из-за непогоды в Москве отменены рейсы на Ереван и обратно


Непогода в  Москве  стала причиной  отмены ряда рейсов.

Как  передает Арменпресс со ссылкой  на  официальный  сайт аэропорта  «Звартноц», 1  июля отменен один рейс на Москву, с опозданием совершены  по одному  рейсу в Москву, Краснодар и Санкт-Петербург.

Отменен один рейс Москва-Ереван, с опозданием совершены  по одному  рейсу из  Москвы и Краснодара.

 



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