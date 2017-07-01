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Россия должна продолжить усилия по урегулированию конфликта НК – Центр стратегических исследований РФ


После  программы  экономического развития Центр стратегических исследований  РФ опубликовал также концепцию внешней  политики РФ.

Как  передает Арменпресс,  в концепции, опубликованной Центром стратегических исследований  РФ, руководимым экс-министром финансов Алексеем Кудриным, изложен ряд подходов к вопросам развития ЕАЭС, ОДКБ, внешней  политики РФ на постсоветском пространстве, в  том числе и о карабахском конфликте. 

«Россия  и соседние  страны сталкиваются с общими вызовами безопасности. Это обстоятельство превращает в  императив ОДКБ – как передовой стратегический институт на постсоветском пространстве.

Авторы  подчеркивают, что угроза терроризма  и исламского радикализма – одна из стержневых проблем ОДКБ. Общее ухудшение ситуации на  Ближнем Востоке негативно отражается на стабильности Центральной  Азии.  

«Россия  должна способствовать развитию потенциала ОДКБ и сил быстрого реагирования, а  также усовершенствованию антитеррористической  составляющей. Важно также разработать в  рамках ОДКБ иные направления сотрудничества, в  том числе – общей системы воздушно-космической  безопасности», - говорится в  документе.

Отмечается, что на  постсоветском пространстве есть замороженные конфликты, в  том числе нагорно-карабахский. Подчеркивается, что Россия должна продолжить усилия по урегулированию карабахского конфликта в качестве  посредника в  переговорах между  Арменией  и Азербайджаном.  

В концепции отмечено, что постсоветское  пространство превратилось в  арену  противостояния России и Запада (ЕС и НАТО). При этом авторы  утверждают, что интеграция или тесное  сотрудничество с западными структурами  останется привлекательной  программой с постсоветскими странами в  долгосрочной  перспективе.

«Россия  также заинтересована в таком сотрудничестве – по широкому  кругу вопросов. России необходима рациональная, последовательная и привлекательная программа для постсоветского пространства. Она не  должна опираться на  неоимперские  принципы или жесткое  противостояние  с Западом. Необходимо обеспечить глубокое равноправное  сотрудничество как с западными, так  и восточными инициативами», - говорится  в документе. 

Авторы  оценивают  прогрессивным формирование  ЕАЭС. 

«Россия  должна продолжить создание основу экономического объединения, избегая политических столкновений. Нужна значительная работа  по координации законодательных полей – с целью создания единых пространств  и повышения  эффективности союза. Необходимо развивать положительный  опыт создания  зоны свободной  торговли с Вьетнамом, стимулировать деловые  контакты  с другими странами. Особое  место в  этом плане должно отводиться сопряжению программ ЕАЭС и китайского «Шелкового пути». ЕАЭС должен стремиться к  достижению равноправного партнерства с ЕС и обеспечить деполитизированный  диалог ЕС-ЕАЭС», - отмечается в документе.

30 апреля 2016г. президент РФ Владимир Путин назначил Алексея Кудрина заместителем председателя Экономического совета  при президенте. В  настоящее время Кудрин возглавляет Центр стратегических исследований. Как сообщили журналистам, по поручению Путина, после  2018г. он займется стратегией  развития  России по разным направлениям.

 

Армен Хачатрян

 



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