Россия должна продолжить усилия по урегулированию конфликта НК – Центр стратегических исследований РФ

После программы экономического развития Центр стратегических исследований РФ опубликовал также концепцию внешней политики РФ.

Как передает Арменпресс, в концепции, опубликованной Центром стратегических исследований РФ, руководимым экс-министром финансов Алексеем Кудриным, изложен ряд подходов к вопросам развития ЕАЭС, ОДКБ, внешней политики РФ на постсоветском пространстве, в том числе и о карабахском конфликте.

«Россия и соседние страны сталкиваются с общими вызовами безопасности. Это обстоятельство превращает в императив ОДКБ – как передовой стратегический институт на постсоветском пространстве.

Авторы подчеркивают, что угроза терроризма и исламского радикализма – одна из стержневых проблем ОДКБ. Общее ухудшение ситуации на Ближнем Востоке негативно отражается на стабильности Центральной Азии.

«Россия должна способствовать развитию потенциала ОДКБ и сил быстрого реагирования, а также усовершенствованию антитеррористической составляющей. Важно также разработать в рамках ОДКБ иные направления сотрудничества, в том числе – общей системы воздушно-космической безопасности», - говорится в документе.

Отмечается, что на постсоветском пространстве есть замороженные конфликты, в том числе нагорно-карабахский. Подчеркивается, что Россия должна продолжить усилия по урегулированию карабахского конфликта в качестве посредника в переговорах между Арменией и Азербайджаном.

В концепции отмечено, что постсоветское пространство превратилось в арену противостояния России и Запада (ЕС и НАТО). При этом авторы утверждают, что интеграция или тесное сотрудничество с западными структурами останется привлекательной программой с постсоветскими странами в долгосрочной перспективе.

«Россия также заинтересована в таком сотрудничестве – по широкому кругу вопросов. России необходима рациональная, последовательная и привлекательная программа для постсоветского пространства. Она не должна опираться на неоимперские принципы или жесткое противостояние с Западом. Необходимо обеспечить глубокое равноправное сотрудничество как с западными, так и восточными инициативами», - говорится в документе.

Авторы оценивают прогрессивным формирование ЕАЭС.

«Россия должна продолжить создание основу экономического объединения, избегая политических столкновений. Нужна значительная работа по координации законодательных полей – с целью создания единых пространств и повышения эффективности союза. Необходимо развивать положительный опыт создания зоны свободной торговли с Вьетнамом, стимулировать деловые контакты с другими странами. Особое место в этом плане должно отводиться сопряжению программ ЕАЭС и китайского «Шелкового пути». ЕАЭС должен стремиться к достижению равноправного партнерства с ЕС и обеспечить деполитизированный диалог ЕС-ЕАЭС», - отмечается в документе.

30 апреля 2016г. президент РФ Владимир Путин назначил Алексея Кудрина заместителем председателя Экономического совета при президенте. В настоящее время Кудрин возглавляет Центр стратегических исследований. Как сообщили журналистам, по поручению Путина, после 2018г. он займется стратегией развития России по разным направлениям.

Армен Хачатрян