Время в Ереване: 11:07:36,   1 Июль

Крупное ДТП близ села Малишка – 2 жертвы и 9 пострадавших


В  МЧС РА поступил сигнал о том, что на автодороге  Вайк-Егегнадзор, бли села  Малишка произошло ДТП.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, на место выехали 2  боевых расчета и оперативная группа областного управления  ЧС. 

Выяснилось, что на13о км отрезка Ереван-Мегри магистрали М-2 столкнулись машины Opel Astra  (водитель А.О., 1982 г/р) и  Nissan Elgrand (водитель В.С., 1987 г/р). Пассажир Opel Astra А.Г. 1959 г/р скончался на   месте, а К.П. 1981 г/р был доставлен в Егегнадзорский  МЦ, где тоже  скончался.     

Спасатели вытащили из Opel Astra водителя и доставили к  машине  скорой  помощи. Его и пассажира М.О. 2009 г/р доставили в Вайкский  МЦ. Состояние водителя Nissan Elgrand и пассажиров Масуме Мансури Ахмада 1977 г/р (гражданин Ирана) и Маджит Азат Джабата 1995 г/р (гражданин Ирана)  врачи оценили как  средней  тяжести. А Сара Пасандите Джавад 1977 г/р (гражданка Ирана), Амирхосейн Азад и Фатиме Мансури Ахмад, получив соответствующую медпомощь, были выписаны.

 



Последние новости

Все новости    

  Завтра

Amazon keyword tool



Яндекс.Метрика
Страница конфигурации