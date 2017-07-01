Крупное ДТП близ села Малишка – 2 жертвы и 9 пострадавших

В МЧС РА поступил сигнал о том, что на автодороге Вайк-Егегнадзор, бли села Малишка произошло ДТП.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, на место выехали 2 боевых расчета и оперативная группа областного управления ЧС.

Выяснилось, что на13о км отрезка Ереван-Мегри магистрали М-2 столкнулись машины Opel Astra (водитель А.О., 1982 г/р) и Nissan Elgrand (водитель В.С., 1987 г/р). Пассажир Opel Astra А.Г. 1959 г/р скончался на месте, а К.П. 1981 г/р был доставлен в Егегнадзорский МЦ, где тоже скончался.

Спасатели вытащили из Opel Astra водителя и доставили к машине скорой помощи. Его и пассажира М.О. 2009 г/р доставили в Вайкский МЦ. Состояние водителя Nissan Elgrand и пассажиров Масуме Мансури Ахмада 1977 г/р (гражданин Ирана) и Маджит Азат Джабата 1995 г/р (гражданин Ирана) врачи оценили как средней тяжести. А Сара Пасандите Джавад 1977 г/р (гражданка Ирана), Амирхосейн Азад и Фатиме Мансури Ахмад, получив соответствующую медпомощь, были выписаны.