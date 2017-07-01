Единственным ответственным за двусторонние потери на арцахско-азербайджанской линии соприкосновения является Азербайджан – Эдуард Шармазанов

Вице-спикер НС РА, глава Группы дружбы Армения-Словакия Эдуард Шармазанов и возглавляемая им делегация., в составе которой депутаты НС РА Гагик Меликян и Вардан Бостанджян, в рамках визита в Словакию 30 июня провели встречи с госсекретарем министерства внешних и европейских дел Словакии Лукашем Паризеком и главой Группы дружбы Словакия-Армения Душаном Тителем.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ НС РА, стороны рассмотрели возможности расширения двусторонних отношений. Члены делегации подчеркнули, что Армения заинтересована в развитии политического диалога со Словакией.

Стороны обсудили вопросы, касающиеся нынешнего состояния и перспектив развития отношений Армения-Евросоюз. В этом контексте Шармазанов выразил уверенность, что Армения является частью европейской цивилизации и системы ценностей и продолжает преобразования, направленные на укрепление демократических структур.

Касаясь региональных проблем, вице-спикер НС РА рассказал о провокациях Азербайджана на армяно-азербайджанской границе и арцахско-азербайджанской линии соприкосновения, в результате которых имеются жертвы. «Единственным ответственным за двусторонние потери на арцахско-азербайджанской линии соприкосновения является Азербайджан», – сказал Эдуард Шармазанов, подчеркнув, что Турция в свою очередь накаляет обстановку, не открывая границу с Арменией и поддерживая террористические действия Азербайджана.

Стороны подчеркнули важность борьбы с мировым терроризмом. «Мы должны объединиться в борьбе с попытками решить военным путем проблемы терроризма, ксенофобии и др.», - сказал Шармазанов.

Делегация во главе с Шармазановым возложила цветы к хачкару, установленному в Братиславе в память жертв Геноцида армян.