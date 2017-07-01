Время в Ереване: 11:07:36,   1 Июль

Единственным ответственным за двусторонние потери на арцахско-азербайджанской линии соприкосновения является Азербайджан – Эдуард Шармазанов


Вице-спикер НС РА, глава Группы  дружбы Армения-Словакия Эдуард Шармазанов и возглавляемая им делегация., в составе которой депутаты НС РА Гагик  Меликян и Вардан Бостанджян,   в  рамках визита  в  Словакию 30 июня провели встречи с госсекретарем министерства внешних и европейских дел Словакии Лукашем Паризеком и главой Группы  дружбы Словакия-Армения Душаном Тителем.  

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ НС РА, стороны  рассмотрели возможности расширения  двусторонних отношений. Члены  делегации подчеркнули, что Армения  заинтересована в  развитии политического диалога со Словакией.

Стороны  обсудили вопросы, касающиеся нынешнего состояния  и перспектив  развития отношений  Армения-Евросоюз. В  этом контексте  Шармазанов выразил уверенность, что Армения является частью европейской  цивилизации и системы  ценностей и продолжает преобразования, направленные на  укрепление демократических структур. 

Касаясь региональных проблем, вице-спикер НС РА рассказал о провокациях Азербайджана на армяно-азербайджанской границе и арцахско-азербайджанской линии соприкосновения, в результате  которых имеются жертвы. «Единственным  ответственным  за двусторонние  потери на арцахско-азербайджанской линии соприкосновения является Азербайджан», – сказал Эдуард Шармазанов, подчеркнув, что Турция  в  свою очередь накаляет обстановку, не открывая границу с Арменией и поддерживая террористические  действия Азербайджана.

Стороны подчеркнули важность борьбы с мировым терроризмом. «Мы  должны  объединиться в  борьбе  с попытками решить военным путем проблемы  терроризма, ксенофобии и др.», - сказал Шармазанов.

Делегация во главе  с Шармазановым возложила  цветы к хачкару, установленному в  Братиславе  в  память жертв  Геноцида армян.

 

 



Последние новости

Все новости    

  Завтра

Amazon keyword tool



Яндекс.Метрика
Страница конфигурации