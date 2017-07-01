Фонд Армения-Арцах в апреле-июне собрал 6,8 млн долларов помощи

За второй квартал-2017 фонд Армения-Арцах в апреле-июне собрал гуманитарной помощи на 6,8 млн долларов.

Как передает Арменпресс, медикаментами и гуманитарным оборудованием на 6,4 млн долларов фонд обеспечил благотворительные общества AmeriCares ($3.8 млн), Direct Relief International ($2.4 млн) и MAP International ($81,000). В свою очередь, указанные общества выделили помощь Союзу помощи армянским сиротам, Почечной ассоциации Армении, медучреждению Кафорнии Алперт Филипс.

За 28 лет фонд Армения-Арцах оказал гуманитарную помощь Армении и Арцаху на 755 млн долларов.

«Фонд Армения-Арцах регулярно и на бесплатной основе предлагает медикаменты и медоборудование на миллионы долларов. Мы признательны и всячески приветствуем щедрых доноров фонда, благодаря которым можем помочь медицинским центрам Армении и Арцаха», - сказал глава фонда Арут Сасунян.