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Фонд Армения-Арцах в апреле-июне собрал 6,8 млн долларов помощи


За второй квартал-2017 фонд Армения-Арцах в апреле-июне  собрал гуманитарной помощи на 6,8 млн долларов.

Как  передает Арменпресс, медикаментами и гуманитарным оборудованием на 6,4 млн долларов фонд обеспечил благотворительные общества AmeriCares ($3.8 млн), Direct Relief International ($2.4 млн) и  MAP International ($81,000).  В свою очередь, указанные общества выделили помощь Союзу помощи армянским сиротам, Почечной ассоциации Армении, медучреждению Кафорнии Алперт Филипс. 

За 28 лет фонд Армения-Арцах оказал гуманитарную помощь Армении и Арцаху на 755 млн долларов.

«Фонд Армения-Арцах регулярно и на бесплатной  основе предлагает медикаменты и медоборудование  на миллионы  долларов. Мы признательны и всячески приветствуем щедрых доноров фонда, благодаря  которым можем помочь медицинским центрам Армении и Арцаха», - сказал глава фонда Арут Сасунян.



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