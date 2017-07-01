Европейские индексы - 30-06-17

МОСКВА, 1 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 30 июня:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.73% и составил 12325.12 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.65% и составил 5120.68 пункта, британский FTSE снизился на 0.51% и составил 7312.72 пункта, российский MICEX снизился на 0.08% и составил 1879.50 пункта, а RTSI вырос на 0.33% и составил 1002.65 пункта.