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Гражданин создает мнение о государстве в результате общения с общинной властью – премьер-министр РА


В ходе  совещания в  Лорийской  области, которое  вел премьер-министр РА  Карен Карапетян, обсуждались результаты  проделанной  и предстоящей  работы в рамках программ по развитию области и общин. 

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата правительства РА, губернатор Лори Артур Налбандян доложил о мерах по улучшению социально-экономическом положении области,  о макроэкономических показателях, инвестиционных программах, о выполнении собственных доходов  общинных бюджетов.

Во исполнение  распоряжений  премьера, представлено 25 инвестиционных программ на 10 млрд драмов. Из них 3  программы уже  удостоились одобрения. Налбандян представил приоритетные направления  развития  области – промышленность, стимулирование  экспорта, туризм,  IT-технологии и т.д., отметив, что для  развития  этих направлений  в области есть необходимый  потенциал.

Об эффективной  реализации программы  развития областей Карен Карапетян сказал: «Областная  власть должна  четко понимать преимущества области – каковы объективные и необъективные причины  экономического положения, на  основании чего надо обеспечить экономический  рост, чем мы  можем помочь. Стратегию развития  каждой  области мы  обсудили, но необходимо еще раз вернуться к  этим проблемам».

Относительно выполнения общинных бюджетов  премьер сказал, что налицо недоработка, поскольку не было мотивации для  увеличения общинного бюджета. Он поручил главе  области представить сравнительный  анализ планирования  и выполнения  общинных бюджетов. 

Премьер поинтересовался о ходе выполнения  проекта  «Чистая Армения» и поручил быть более последовательными в  выполнении этой  программы: «Мы  хотим, чтобы  наш гражданин жил нормальной  жизнью. Общинное  управление чрезвычайно важно. Сколько бы в  правительстве  не возникало умных, дельных мыслей, если община не  захочет работать – все  это не  стоит ни копейки. Гражданин создает мнение о государстве в  результате  общения с общинной  властью», – премьер-министр РА. 

Затем была представлена  работа по решению проблем в  области образования, сельского хозяйства, здравоохранения и т.д.

Обсуждался вопрос привлечения квалифицированных учителей в  сельские  школы, обеспечению доступности дошкольного образования и др. Премьер  поручил министру  НО рассмотреть эти вопросы  и представить рациональные  варианты  их решения. 

Главе  правительства было доложено также о государственном субсидировании в  обеспечении сельскохозяйственной  техники, подготовке и переподготовке специалистов в этой области, о внедрении  противоградных установок. Узнав, что заинтересованность фермеров  в использовании этих программ низкая, Карен Карапетян отметил, что правительственная  лизинговая программа финансового арендования  сельхозтехники предлагает выгодные условия, и необходимо детально проинформировать об этом. Отметив  важность краткосрочных и эффективных  программ подготовки и переподготовки специалистов, премьер поручил обсудить концепцию с заинтересованными ведомствами.  

Затем были представлены  предложения  по решению проблем в области здравоохранения  и социальной  сферы.

В рамках вопросов  в области градостроительства обсуждались проблемы семей, проживающих в  зоне  бедствия  и оставшихся без крова. Премьер поручил обсудить вопрос с заинтересованными ведомствами и представить соответствующие  предложения. 

Обсуждались проблемы, связанные со стимулированием туризма, развития  программ в крупных городах. В программе  развития  Ванадзора акцентируется развитие  индустриального туризма и  мерам по повышению  туристической  привлекательности.  Премьер одобрил эту  концепцию и поручил представить конкретный  бизнес-проект.

Отметив, что подобные встречи будут регулярными, Карен Карапетян призвал не ждать их, чтобы поднять какие-то вопросы.   

«Если администрации области и общин хотят, чтобы  их проблемы  были решены, надо поднимать их, причем достаточно интенсивно. А  если министры хотят, чтобы  их программы  выполнялись, они должны  сделать областные администрации своими союзниками и агитаторами своей философии. Надо работать в  регулярном, каждодневном режиме. Вы должны  стать движущей  силой развития  области», сказал Карен Карапетян, отметив, что в  конце  года будет оценена  работа  областной  администрации.

 

 



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