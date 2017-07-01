В ходе совещания в Лорийской области, которое вел премьер-министр РА Карен Карапетян, обсуждались результаты проделанной и предстоящей работы в рамках программ по развитию области и общин.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства РА, губернатор Лори Артур Налбандян доложил о мерах по улучшению социально-экономическом положении области, о макроэкономических показателях, инвестиционных программах, о выполнении собственных доходов общинных бюджетов.

Во исполнение распоряжений премьера, представлено 25 инвестиционных программ на 10 млрд драмов. Из них 3 программы уже удостоились одобрения. Налбандян представил приоритетные направления развития области – промышленность, стимулирование экспорта, туризм, IT-технологии и т.д., отметив, что для развития этих направлений в области есть необходимый потенциал.

Об эффективной реализации программы развития областей Карен Карапетян сказал: «Областная власть должна четко понимать преимущества области – каковы объективные и необъективные причины экономического положения, на основании чего надо обеспечить экономический рост, чем мы можем помочь. Стратегию развития каждой области мы обсудили, но необходимо еще раз вернуться к этим проблемам».

Относительно выполнения общинных бюджетов премьер сказал, что налицо недоработка, поскольку не было мотивации для увеличения общинного бюджета. Он поручил главе области представить сравнительный анализ планирования и выполнения общинных бюджетов.

Премьер поинтересовался о ходе выполнения проекта «Чистая Армения» и поручил быть более последовательными в выполнении этой программы: «Мы хотим, чтобы наш гражданин жил нормальной жизнью. Общинное управление чрезвычайно важно. Сколько бы в правительстве не возникало умных, дельных мыслей, если община не захочет работать – все это не стоит ни копейки. Гражданин создает мнение о государстве в результате общения с общинной властью», – премьер-министр РА.

Затем была представлена работа по решению проблем в области образования, сельского хозяйства, здравоохранения и т.д.

Обсуждался вопрос привлечения квалифицированных учителей в сельские школы, обеспечению доступности дошкольного образования и др. Премьер поручил министру НО рассмотреть эти вопросы и представить рациональные варианты их решения.

Главе правительства было доложено также о государственном субсидировании в обеспечении сельскохозяйственной техники, подготовке и переподготовке специалистов в этой области, о внедрении противоградных установок. Узнав, что заинтересованность фермеров в использовании этих программ низкая, Карен Карапетян отметил, что правительственная лизинговая программа финансового арендования сельхозтехники предлагает выгодные условия, и необходимо детально проинформировать об этом. Отметив важность краткосрочных и эффективных программ подготовки и переподготовки специалистов, премьер поручил обсудить концепцию с заинтересованными ведомствами.

Затем были представлены предложения по решению проблем в области здравоохранения и социальной сферы.

В рамках вопросов в области градостроительства обсуждались проблемы семей, проживающих в зоне бедствия и оставшихся без крова. Премьер поручил обсудить вопрос с заинтересованными ведомствами и представить соответствующие предложения.

Обсуждались проблемы, связанные со стимулированием туризма, развития программ в крупных городах. В программе развития Ванадзора акцентируется развитие индустриального туризма и мерам по повышению туристической привлекательности. Премьер одобрил эту концепцию и поручил представить конкретный бизнес-проект.

Отметив, что подобные встречи будут регулярными, Карен Карапетян призвал не ждать их, чтобы поднять какие-то вопросы.

«Если администрации области и общин хотят, чтобы их проблемы были решены, надо поднимать их, причем достаточно интенсивно. А если министры хотят, чтобы их программы выполнялись, они должны сделать областные администрации своими союзниками и агитаторами своей философии. Надо работать в регулярном, каждодневном режиме. Вы должны стать движущей силой развития области», сказал Карен Карапетян, отметив, что в конце года будет оценена работа областной администрации.