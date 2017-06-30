Песков заявил, что Путин и Эрдоган могут встретиться на полях G20

Президент РФ Владимир Путин, возможно, встретится со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом "на полях" саммита "двадцатки" в Гамбурге. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В пятницу вечером у Путина состоялся телефонный разговор с Эрдоганом, в ходе которого лидеры обсудили сирийскую проблематику и предстоящие контакты.

"Возможно", — сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли в планах Путина встреча с Эрдоганом на саммите в Гамбурге.