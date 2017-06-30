Делегация МИД Арцаха участвовала в мероприятиях, посвященных 25-летию МИД Приднестровской Молдавской Республики

Делегация министерства иностранных дел Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) во главе с министром Кареном Мирзояном прибыла в Приднестровье для участия в мероприятиях, посвященных 25-летию образования внешнеполитического ведомства Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД НКР, 30 июня Карен Мирзоян выступил с речью на торжественном заседании, созванном к 25-летию основания министерства иностранных дел ПМР. Поздравив своих приднестровских коллег, он с удовлетворением отметил традиционно дружественные отношения, сложившиеся между внешнеполитическими ведомствами Арцаха и ПМР, и выразил уверенность, что сотрудничество между двумя ведомствами и далее будет развиваться.

Отметив, что усилия обеих стран направлены на справедливое урегулирование конфликтов, Карен Мирзоян подчеркнул: «В Арцахе, как и в Приднестровье, исключают силовое разрешение конфликтов и прикладывают все усилия для их урегулирования мирным путем».

В своем выступлении Карен Мирзоян подчеркнул, что международное признание Арцаха и Приднестровья и интеграция в международное сообщество в качестве полноправных членов не только позволят гражданам обеих стран в полной мере реализовать свои права и свободы, но также станут серьезным вкладом в дело сохранения стабильности и безопасности в наших регионах.

В тот же день состоялась встреча делегации МИД Арцаха с министром иностранных дел ПМР Виталием Игнатьевым, в ходе которой были обсуждены вопросы, касающиеся перспектив дальнейшего расширения взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

В рамках визита делегацию Арцаха принял также президент ПМР Вадим Красносельский. Карен Мирзоян передал ему теплые приветствия и наилучшие пожелания президента Арцаха Бако Саакяна. На встрече был затронут ряд вопросов, касающихся повестки сотрудничества между Арцахом и ПМР.