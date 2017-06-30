Между Минфином Армении и Минфином России подписан ряд документов

В Москве 30 июня 2017 г. состоялись консультации министерств финансов Российской Федерации и Республики Армения. Как сообщает Арменпресс, делегации возглавили заместитель министра финансов Республики Армения Карен Тамазян и заместитель министра финансов Российской Федерации Сергей Сторчак.

Стороны обсудили повестку двухстороннего сотрудничества, в том числе вопросы дальнейшей реализации мероприятий в рамках «Дорожной карты» по присоединению Республики Армения к Евразийскому экономическому союзу, перспективы создания единой автоматизированной информационной системы финансового управления Правительства (ИСФУП), а также мероприятия по запуску программы технологического и технического переоснащения министерства финансов Республики Армения в целях повышения эффективности управления государственными финансами.

По итогам встречи стороны подписали протоколы о внесении изменений и дополнений в межправительственное соглашение об оказании технического и финансового содействия Республике Армения для выполнения её обязательств, предусмотренных «Дорожной картой» по присоединению к Евразийскому экономическому союзу, а также в соответствующее соглашение между Минфином Армении и Минфином России.