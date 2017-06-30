Применение Азербайджаном силы является серьезной угрозой региональной безопасности: замминистра ИД Армении

В Вене 27-29 июня состоялась ежегодная конференция ОБСЕ по пересмотру безопасности, в котором приняла участие делегация Армении во главе с замминистра иностранных дел Ашотом Овакимяном.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, в своем выступлении Овакимян коснулся факторов, формирующих текущую среду европейской безопасности, выделив в этом контексте в качестве основного вызова противоречия между режимами безопасности основных акторов региона ОБСЕ, нестабильность по непосредственному соседству ОБСЕ и применение силы. Замминистра отметил, что к отмеченным негативным факторам добавилось сокращение полевых возможностей ОБСЕ.

Ашот Овакимян отметил, что применение силы не может быть оправдано, кроме того, препятствует процессу урегулирования конфликтов в рамках согласованных форматов. Замминистра подчеркнул, что применение силы со стороны Азербайджана против Нагорного Карабаха проявляется в ежедневных нарушениях соглашения о прекращении огня: Азербайджан отказывается от реализации договоренностей, достигнутых в Вене и Санкт-Петербурге.

Замминистра подчеркнул, что Азербайджан не заинтересован в сохранении присутствия ОБСЕ в регионе, и поэтому стремился к прекращению деятельности полевых миссий ОБСЕ в Баку и Ереване.

Заместитель министра иностранных дел выступил также в сессиях ОБСЕ о региональных конфликтах и кризисных ситуациях, вопросах безопасности и доверия. Ашот Овакимян сказал в своем выступлении, что применение силы со стороны Азербайджана является серьезной угрозой региональной безопасности.

Подчеркнув важность полного выполнения достигнутых в Вене и Санкт-Петербурге договоренностей, Ашот Овакимян отметил, что отсутствие механизмов расследования нарушений не является препятствием выявления инициирующей стороны. В связи с этим он напомнил об адресованном Азербайджану заявлении Минской группы ОБСЕ.

Овакимян отметил, что дополнительным фактором является поддержка Турции Азербайджану на самом высоком уровне и закрытая граница с Арменией, что провоцирует напряженность в регионе. Он отметил, что Армения всегда использовала платформу ОБСЕ для установления диалога с государствами-членами ОБСЕ, в том числе с Турцией, но турецкая сторона оставила без ответа запросы Армении.Замминистра подчеркнул, что участие ОБСЕ в регионе должно быть усилено в целях укрепления доверия и безопасности в конфликтных и кризисных ситуациях.