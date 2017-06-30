Гуманитарная помощь Армении увеличилась в 4,2 раза: лидером является Швейцария

В январе-мае 2017 года в качестве гуманитарной помощи в Республику Армения было импортировано 749,7 тонн груза, стоимость которого составило 36 млрд 869.5 млн драмов или 76 млн 228,7 тысяч долларов США. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на данные Национальной статистической службы, этот показатель примерно в 4,2 раза вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

90,3% полученной помощи составили продукты химической и смежной промышленности, 2,8% - текстильные изделия, 2,2% - оборудования и механизмы, 1,5% - устройства и аппараты, 1,4% - промышленные продукты, 0,5%, - готовые пищевые продукты, 1,3% - другие товары.

В январе-мае 2017 года лидером по объему предоставленной гуманитарной помощи была Швейцария - 5 млн 516,5 тыс долларов США. Удельный вес швейцарской гуманитарной помощи составил 7,2% всей гуманитарной помощи Армении.

Удельный вес гуманитарной помощи США составил 5,9%. Эта страна выделила Армении 4 млн 532,7 тыс долларов США в качестве помощи. Объем помощи увеличился на 17,4%.

Объем предоставленной Германией помощи составил 22 млн 771,5 тыс долларов США, увеличившись в 5,4 раза. Его доля в общем объеме составила 3,6%.

В январе-мае 2017 года Китай направил 2 млн 666,8 тыс долларов в качестве гуманитарной помощи Армении. Рост помощи составил в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Его доля составила 3,5%.

Согласно официальной статистике, примерно в 2,1 раза увеличился объем гуманитарной помощи из Франции. Общая сумма французской помощи составила 536,8 тыс долларов США.

ЕС направил гуманитарную помощь в размере 6 млн 60,3 тыс долларов США. Рост составил 598%.

В этот период гуманитарной помощи со стороны стран СНГ не было оказано. Из других стран была направлена гуманитарная помощь в размере 70 млн 168,4 тыс долларов США.