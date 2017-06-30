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1-го июля в столице Армении пройдет фестиваль «Ереванский рок»


В рамках трехмесячной программы мероприятий «Ереванское лето 2017», 1 июля с 19:00 до 23:00 на площади Азатутян состоится концертная программа «Ереванский рок».

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, в концерте примут участие рок-группы «Ем Пи Рей», «Немра», «Розен Таль» и «Адана».



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