Глава МИД ФРГ: урегулирование кризиса вокруг Катара сократит финансирование терроризма
18:13, 30 Июнь, 2017
Берлин рассчитывает, что урегулирование дипломатического кризиса вокруг Катара позволит сократить финансирование террористических организаций. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в пятницу журналистам глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.
"Возможно, по окончании конфликта у нас будут более эффективные инструменты, которые позволят остановить их финансирование", - сказал он.
Габриэль высказал мнение, что поддержка осуществляется "отдельными лицами", "но не исходит от правительства Катара".
Он сообщил также, что на следующей неделе направится в регион, чтобы провести переговоры по урегулированию кризиса в Заливе.