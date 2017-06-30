Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 30-06-17

ЕРЕВАН, 30 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 30 июня, курс доллара США сократился на 0.22 драмa и составил 480.47 драм. Курс евро сократился на 0.54 драмa и составил 548.12 драм. Курс российского рубля сократился на 0.04 драмa и составил 8.10 драм. Курс британского фунта вырос на 0.78 драмa и составил 624.23 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 78.34 драмa и составила 19208.93 драм. Цена серебра выросла на 0.65 драмa и составила 259.98 драм. Цена платины сократилась на 176.43 драмa и составила 14057.2 драм.