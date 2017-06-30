Азиатские индексы снизились - 30-06-17

ТОКИО, 30 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 30 июня на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.92% и составил 20033.43 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.75% и составил 1611.90 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.14% и составил 3192.43 пункта, а HANG SENG снизился на 0.77% и составил 25764.58 пункта.