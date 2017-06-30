Путин продлил российские контрсанкции до конца 2018 года

Президент России Владимир Путин подписал указ, продлевающий ответные меры на санкции ЕС против России до декабря 2018 года. Контрсанкции подразумевают запрет на поставку в Россию некоторых видов продуктов, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Указ Путина подписан в пятницу и опубликован на официальном портале правовой информации.

Накануне российский премьер Дмитрий Медведев сообщил, что правительство предложит президенту продлить ответные меры именно на этот срок после продления санкций ЕС.

Российские власти ввели продовольственное эмбарго в ответ на санкции ЕС и США. Оно действует с 7 августа 2014 года. Причиной санкций и контрсанкций стал конфликт на Украине.

Совет ЕС 26 июня продлит экономические санкции против России на шесть месяцев, объяснив это отсутствием прогресса в урегулировании ситуации на Украине. Лидеры ЕС согласовали это решение 22 июня.