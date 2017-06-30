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Трамп призвал республиканцев немедленно отменить Obamacare


Президент США Дональд Трамп призвал сенаторов Республиканской партии отменить реформу здравоохранения Obamacare, принятую при экс-президенте Бараке Обаме, после того, как новый законопроект республиканцев не получил необходимого количества голосов в сенате, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Если республиканские сенаторы сейчас не могут провести (законопроект – ред.), над которым они работают, им следует немедленно отменить это Obamacare и заменить позднее!" – написал Трамп в своем аккаунте в социальной сети Twitter.

Ранее республиканцы были вынуждены отложить голосование в сенате по реформе здравоохранения после того, как целый ряд сенаторов республиканской фракции отказались проголосовать за законопроект в нынешнем виде. Поскольку все 48 демократов в сенате против реформы, республиканцам для проведения закона нужны голоса минимум 50 из 52 сенаторов собственной фракции, но сейчас им не хватает по меньшей мере пяти голосов.

 

 



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