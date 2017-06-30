Аграмунт считает, что кампанию против него организовала Украина

Делегация Украины начала кампанию против председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунта из-за своих разногласий с Россией. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом говорится в заявлении для прессы главы ПАСЕ.

Аграмунт считает, что некоторые члены ПАСЕ использовали его визит в Сирию, чтобы "начать кампанию против" него. "Очевидно, что эта кампания организована украинской делегацией в связи с их национальными интересами против России и социалистами, а также крайне левыми ради политического шанса", - говорится в заявлении.

По его мнению, попытки изменить регламент ПАСЕ "являются одновременно незаконными и неправомерными". Глава Ассамблеи отметил, что "обвинять человека по новым правилам в поступках, совершенных ранее, то есть задним числом, является неприемлемым и представляет собой нарушение основополагающих принципов права".





