Жители столицы Катара бойкотируют продукты из Саудовской Аравии и ОАЭ

Жители столицы Катара Дохи бойкотируют продукты из Саудовской Аравии и ОАЭ, отдавая предпочтение иранской и турецкой продукции. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал "Аль-Джазира".

"Все люди спрашивают у меня, откуда завезены продукты. Если я говорю им: "саудовские" или "Дубай", они не берут", — рассказал телеканалу местный продавец.

По данным телеканала, полки столичных магазинов заполнены продуктами из Саудовской Аравии и ОАЭ. Несмотря на большие скидки клиенты отказываются их покупать по политическим соображениям. "Я не беру их продукты. Они меня больше не интересуют, потому что вы видите, что они (Саудовская Аравия и ОАЭ — ред.) говорят и делают. Вы чувствуете себя хуже, когда покупаете у них", — рассказала покупательница столичного продуктового магазина.

Как сообщается, рестораны Дохи также отказались от закупок саудовских продуктов.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипотношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее о разрыве дипотношений также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов.

К блокаде Катара не стали присоединяться только два государства, входящие в Совет сотрудничества стран Персидского залива, — Кувейт и султанат Оман. Катар все обвинения отверг и заявил, что ответных мер принимать не будет.