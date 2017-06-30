Вице-спикер НС Армении встретился с председателем парламента Словакии

Делегация, возглавляемая вице-спикером НС, руководителем группы дружбы Армения – Словакия Эдуардом Шармазановым, 29 июня встретилась в Братиславе с председателем Национального совета Словацкой Республики Андреем Данко. В составе делегации депутаты НС Г.Меликян и В.Бостанджян.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, члены делегации выразили уверенность, что визит даст дополнительный импульс армяно-словацким отношениям и особенно развитию межпарламентского сотрудничества. С точки зрения постоянства диалога подчеркнута важность активизации взаимных визитов, сотрудничества на уровне парламентских комиссий и групп дружбы.

Стороны обратились к продуктивному взаимодействию армянских и словацких депутатов в международных и региональных организациях, а также на международных площадках по вопросам, представляющим двусторонний интерес.

Поблагодарив г-на Данко за беспристрастную личную позицию по Геноциду армян, вице-спикер НС высоко оценил признание и осуждение геноцида Национальным советом Словакии (2004), а также внесение в Уголовный кодекс статей, криминализирующих отрицание геноцидов.

Говоря об урегулировании нагорно-карабахской проблемы, Э.Шармазанов подтвердил позицию армянской стороны о разрешении конфликта исключительно путем мирных переговоров. Он подчеркнул, что Армения постоянно выступала за мир и стабильность в регионе, и добавил, что Азербайджан и Турция – основная угроза региональной безопасности.

Вице-спикер НС в этом контексте обратился к продолжающимся диверсионным вылазкам Азербайджана, отметив, что реакция международного сообщества недостаточна – международное сообщество отныне должно действенными шагами предотвращать любые попытки дестабилизации региона.

“Арцах – государство, приверженное демократическим ценностям. Народ Арцаха героически борется за жизнь и созидание в свободной и независимой стране, и Азербайджан обязан признать полную реализацию права народа Арцаха на самоопределение”, - сказал Э.Шармазанов.

По словам вице-спикера НС, мирное разделение Чехии и Словакии и провозглашение двух независимых государств могло бы стать хорошим примером и для субъектов бывшего СССР, но Азербайджан выбрал путь войны.

Э.Шармазанов обратился также к процессу конституционных реформ в Армении, обусловленным ими работам по гармонизации законодательства.

На встрече присутствовал Чрезвычайный и Полномочный посол РА в Словацкой Республике Т.Сейранян.