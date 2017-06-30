Власти Сингапура полностью запретили курение в ресторанах и кафе

Власти Сингапура прекратили выдачу лицензий ресторанам, кафе и другим местам общественного питания на оборудование мест для курения. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в распространенном в пятницу сообщении Национального агентства по защите окружающей среды.

Одновременно выданные ранее разрешения будут действовать до истечения их срока, после чего курение также окажется под запретом.

В ведомстве рассказали, что с 1 июля будущего года почти полностью будет запрещено курение на центральной улице Орчард, где расположено большинство магазинов города- государства. Исключения составят специально оборудованные места. Расположенные там же все кафе и рестораны обязаны до 30 июня будущего года ликвидировать все места для курения.

В прошлом году власти ужесточили правила, дополнительно запретив курение в 400 лесопарковых зонах. Ранее аналогичные меры были введены в отношении торговых центров, медицинских учреждений, остановок общественного транспорта.