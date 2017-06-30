Christian Louboutin предложил женщинам обувь на «тракторной» подошве

Французский модный дом Christian Louboutin представил новую капсульную коллекцию обуви под названием Loubi-Athlete. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 30 июня.

«Уникальная интерпретация тренда Athleisure нашла свое отражение в эксцентричном дизайне ярких моделей на причудливой тракторной подошве — Crampon», — сказал представитель марки. По его словам, инновационный дизайн подошвы моделей из капсульной коллекции напоминает архитектурный силуэт акведуков. В продаже новинки появятся в июле,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Французская компания Christian Louboutin основана 1992 году. В дизайне ее обуви и аксессуаров используются стразы Swarovski, кружево и экзотическая кожа.