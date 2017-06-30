В ПАСЕ предотвратили создание отдельной группы с привлечением турецких и азербайджанских чиновников

Один из итальянских представителей в ПАСЕ предложил создать группу из представителей Турции и Азербайджана, но его предложение голосованием Бюро ПАСЕ 11 “против”, и 4 “за”, было решено отложить этот процесс.Об этом информировала Арменпресс руководитель делегации Национального Собрания РА в ПАСЕ Арпине Ованнисян.

“В группе “Свободные демократы” в основном были представители Турции и Азербайджана, а также автор представленного в ПАСЕ доклада о Сарсангском водохранилище, представитель парламента Боснии и Герцеговины, Милица Маркович. Очевидно, они хотели собрать каких-то людей под эту крышу, но было принято решение отложить этот вопрос по двум причинам. Во-первых, отметили, что оно считалось созданным 1 июня, в то время как в это время 17 членов были членами других групп. Во-вторых, их обвинили также в нарушении авторских прав, сказав, что они скопировали устав либеральной группы”, - сказала Арпине Ованнисян.

26 июня в Страссбурге стартовал летняя сессия ПАСЕ. 28 июня после жарких дебатов было принято решение отстранить председателя ПАСЕ Педро Аграмунта из политической группы Народной Партии Европы. Еще ранее одна из основных пяти политических партий, политическая группа Народной Партии Европы большинством голосов проголосовала за объявление недоверия Педро Аграмунту. Делегаты собрания в Страссбурге в проходящем летнем заседании приняли формулу относительно принципов ответственности его членов.