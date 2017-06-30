Американку напугал внезапно появившийся в гараже медведь

Жительница Колорадо Дэниэль Бэкстром собиралась выехать из гаража на своем автомобиле, когда обнаружила, что в помещение пробрался медведь. Женщина сняла его на видео.

"Чертов медведь, убирайся из моего гаража! Фу, медведь, фу! ", — кричит она ему и пытается прогнать, давя на клаксон. Чуть позже ей удается закрыть дверь гаража и оставить медведя снаружи.

Бэкстром предупредила о нем специалистов по отлову диких животных. Оказалось, что этот же медведь ранее украл мороженное из холодильника одного из местных жителей,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Представитель организации, курирующей парки и дикую природу Колорадо, заявил The Gazette, что этот хищник не боится людей, поэтому опасен для них и должен быть пойман и усыплен.

Для поимки медведя рядом с домом Дэниэль установили ловушку с пончиками, мороженым, сиропом и собачьей едой.