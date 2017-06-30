Партия «Наследие» переживает этап обрезки: Раффи Ованнисян

Каждый человек, семья, партия, нация, государство – должны ежегодно подвергаться обрезке, и партия «Наследие» переживает очередной этап обрезки. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал лидер партии «Наследие» Раффи Ованнисян.

«Я безгранично, беззаветно люблю Анаит Бахшян и Заруи Постанджян, сожалею, что они ушли, однако это было необходимо – и им, и нам. Надеюсь, что партия «Наследие» и они борются по одну сторону баррикад. Если бы не было школы партии «Наследие», не было бы их – нынешних»,- сказал он.

По его словам, на нынешнем эатпе задачей партии «Наследие» является работа с народом.