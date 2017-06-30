В Гехароте начались раскопки

В рамках программы «Арагац», армяно-американская экспедиция начaла 30-го июня раскопки на западном склоне горы Арагац. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал директор Института археологии и этнографии НАНА Павел Аветисян. По его словам, раскопки будут проводиться в 3 крепостях-городищах ранней и поздней бронзовой эпохи в Гехароте, Апаране и селе Мирак.

«В Гехароте обнаружена исключительная постройка, по всей вероятности, культового назначения, она относится к 4-3-му тысячелетиям до н.э.»,- сказал директор Института археологии и этнографии НАНА Павел Аветисян. По его словам, на территории открыли уже 2 гробницы, обнаружена полукруглая постройка, которая, по мнению специалистов, может иметь роль в погребальных обрядах и культовых мероприятиях.