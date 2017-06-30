Министр транспорта, связи и информационных технологий Армении принял представителей Всемирного банка

Министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваан Мартиросян принял осуществляемой Всемирным банком в Армении руководителей программы Наргиз Рискулову и Родриго Архондо Каяо.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, сопредседатели осуществляемой Всемирным банком в Армении программы представили результаты программы по реабилитации дорожной сети жизненно важного значения за последние 6 месяцев, а также основные направления намечающихся программ, отмечая, что для них очень важно иметь поддержку министерства в их осуществлении.Подчеркивая важность программы, Ваан Мартиросян выразил готовность в продолжении сотрудничества и обеспечении содействия в продолжительности программы.Представители ВБ выразили благодарность Ваану Мартиросяну за проделанную эффективную работу сотрудников министерства.