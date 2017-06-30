В Норвегии снимут художественный фильм о терактах, устроенных Брейвиком

Известный норвежский режиссер Эрик Поппе снимет художественный фильм о терактах, устроенных Андерсом Брейвиком 22 июля 2011 года. В интервью Норвежской государственной телерадиокомпании кинематографист рассказал, что уже два года посвятил сбору материала и беседам со свидетелями трагических событий, и вскоре приступит к подбору актеров.

Последней картиной Поппе была военная драма "Выбор короля" (Kongens nei, 2016), которая была выдвинута на "Оскар" в категории "лучший фильм на иностранном языке", но не пробилась в шорт-лист премии. По словам режиссера, он понимает, что теперь берется за крайне болезненную для многих людей тему, однако считает, что фильм о национальной трагедии Норвегии снять необходимо,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По мнению Поппе, художественный подход позволит рассказать о терактах и эмоциональнее и достовернее, чем в любой документальной ленте. Режиссер намерен показать события, происходившие на острове Утёйа, от лица находящейся там девочки-подростка. Согласно замыслу Поппе, 72 минуты фильма - по числу минут, которые Брейвик находился на Утёйе до задержания полицией - будут посвящены происходившему на острове, а первые 12 - взрывам в правительственном квартале Осло.

22 июля 2011 года приверженец праворадикальной идеологии Андерс Брейвик, привел в действие мощное взрывное устройство, заложенное у одного из правительственных зданий в центре Осло, в результате чего погибли восемь человек и несколько сотен получили ранения. В тот же день он устроил бойню на Утёйе, убив 69 и ранив 66 человек. В основном это были подростки - участники ежегодного слета молодежного крыла Рабочей партии, в политике которой Брейвик видел причину многих проблем Норвегии. Одной из них он считал засилье мигрантов.

В настоящий момент террорист отбывает 21-летнее тюремное заключение.