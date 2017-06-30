Известный израильский политолог считает неприемлемым составление Азербайджаном «черных списков» из-за посещений Арцаха

Известный израильский политолог, общественный деятель Авигдор Эскин призывает всех своих друзей и знакомых посетить Арцах. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал в беседе с журналистами после своего посещения Арцаха.

«Это был мой первый визит в Арцах, он имел для меня познавательное значение: я приехал учиться, услышать, увидеть, ознакомиться. «Я приехал сюда не для того, чтобы что-то рассказать, а для того, чтобы чему-то научиться. Мои впечатления от Арцаха – положительные, был организован очень хороший прием. Встретился с давними друзьями, с высокопоставленными чиновниками, кстати, мне задавали строго акцентированные вопросы, однако поговорили мы как друзья. Я общался с гражданами, они очень сплоченные, на лицах – улыбки. Меня встретили дружелюбно»,- сказал он.

Авигдор Эскин подчеркнул, что приехал в Арцах, чтобы поближе познакомиться с народом, поделиться затем в Израиле своими впечатлениями.

«Я не понимаю – почему я не должен ездить в Арцах. Это чудовищно, когда за этот визит я окажусь в каких-то «черных списках». Если кто-то побывал в Арцахе с самыми добрыми намерениями – его объявят в Азербайджане persona non grata»,- сказал известный израильский политолог, общественный деятель Авигдор Эскин.

На замечание «Арменпресс» о том, что раньше у него были проазербайджанские взгляды, Авигдор Эскин ответил, что для Азербайджана крайне важно изменить мышление в отношении Армении.

«Я желаю Азербайджану мира. Знаю, что его развитие будет способствовать партнерству с Арменией. То, что в свое время Баку был процветающим городом, заслуга, в том числе, и армян. Кроме всего этого, надо сказать и о том, что неприемлемым является составление Азербайджаном «черных списков» из-за посещений Арцаха»,- сказал известный израильский политолог, общественный деятель Авигдор Эскин.

По поводу урегулирования карабахского конфликта он сказал, что до урегулирования надо создать атмосферу миролюбия. Это – вопрос номер один.

«Израиль пошел на мирный процесс после того, как убедился, что в школах у соседей не учат убивать израильтян; пока это не прекратится, не удастся достичь каких-то договоренностей. Первым шагом должно быть создание атмосферы миролюбия, взаимопнимания»,- сказал он.

По поводу апрельской войны Авигдор Эскин сказал, что не обладает полнотой информации, однако думает, что надо быть благодарными армянам за то, что сумели все это остановить. Армянская сторона в эти дни проявила мудрый подход.

Известный израильский политолог, общественный деятель Авигдор Эскин приехал 27-го июня в Арцах, где встретился с высшими представителями властей и обсудил перспективы сотрудничества.

Визит Авигдора Эскина был организован по инициативе проекта Diplomat.am, по инициативе посла Армана Навасардяна. В Степанакерте Авигдор Эскин встретился с депутатами НС Арцаха, представил политику Израиля в регионе Южного Кавказа и свои концепции по поводу сотрудничества Израиля с Арцахом. Арман Навасардян высоко оценил этот визит.

«Создалась ситуация, когда Армения и Израиль должны развивать взаимные отношения. Думаю, это является требованием времени. За это время были взаимные визиты, и визит Авигдора Эскина является продолжением этой логики. Сегодня развивается народная дипломатия, и мы используем эту «мягкую силу», чтобы способствовать развитию отношений между обеими странами»,- сказал Арман Навасардян.