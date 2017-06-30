В Кремле сообщили о начале подготовки встречи Путина и Трампа

Формат встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не определен, подготовка ведется по дипломатическим каналам, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Вчера было принято решение по дипломатическим каналам начать согласование возможного времени и формата проведения такой встречи", — сказал Песков журналистам в пятницу.

На вопрос, согласованы ли время и формат встречи, он ответил, что "пока этих деталей нет, они будут определяться по дипломатическим каналам",сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Я прошу вас не забывать, что мы с самого начала говорили, что президенты так или иначе встретятся в Гамбурге, но в каком формате, вот сейчас принято решение подумать о времени и конкретном формате", — сказал Песков.

В четверг советник американского президента по национальной безопасности Герберт Макмастер сообщил журналистам, что в ходе саммита G20 в Гамбурге, который состоится 7-8 июля, Трамп проведет встречи со многими мировыми лидерами, в том числе с Путиным.