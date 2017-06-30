Вице-президент США приедет в Грузию в конце июля

Вице-президент США Майк Пенс нанесет визит в Грузию в период с 30 июля по 2 августа, говорится в сообщении на сайте Белого дома.

В рамках визита Пенс встретится с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили и премьер-министром Георгием Квирикашвили.

Вице-президент США также понаблюдает за грузино-американскими учениями Noble Partner 2017.

Пенс приедет в Грузию в рамках турне, которое также включает визит в Эстонию и Черногорию,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Предстоящий визит вице-президента США уже прокомментировал премьер-министр Грузии.

"В июле Грузию посетит вице-президент Соединенных Штатов Америки. Два месяца назад во время визита в США во время встречи с Майклом Пенсом я попросил его посетить с визитом нашу страну. Это очень важный шаг со стороны США с точки зрения явной поддержки Грузии", — говорится в сообщении на странице Квирикашвили в соцсети