Датский журнал напечатал статью, доказывающую постоянность наследования генотипа армян по материнской линии

Датский журнал Eurekalert.org напечатал статью, доказывающую постоянность наследования генотипа армян по материнской линии. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал директор Института археологии и этнографии НАНА Павел Аветисян. По его словам, для изучения использовались материалы, добытые на территории памятников истории в Армении и Арцахе.

«Исследования показали, что проживавшие на этой территории в 7-м тысячелетии до н.э. люди и сегодняшние обитатели являются в прямой наследственно-генетической связи. Это очень ценные данные в аспекте пояснения армянской истории и генеалогии», - сказал директор Института археологии и этнографии НАНА Павел Аветисян. По его словам, впервые столь высоко был оценен результат исследований армянского материала.

«Нашей мечтой было собрать столько материала, чтобы создать генетическую базу»,- сказал директор Института археологии и этнографии НАНА Павел Аветисян. По его словам, скоро подобные исследования будут проведены и по наследственности по отцовской линии.