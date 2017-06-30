Роналду показал своих новорожденных детей

Игрок сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду опубликовал вInstagram фотографию со своими новорожденными детьми.

По данным Национальной службы новостей (НСН), близнецов, рожденных 8 июня суррогатной матерью, назвали Мэтью и Ева,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

В январе 2015 года Роналду расстался с российской моделью Ириной Шейк после пяти лет отношений. У пары не было общих детей. В данный момент нападающий встречается с 22-летней испанской моделью Джорджиной Родригес.

Футболист воспитывает шестилетнего сына Криштиану-младшего, тоже рожденного суррогатной матерью.