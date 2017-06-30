Виген Саркисян принял участие в заседании министров обороны стран участниц действия “Решающая поддержка”

Возглавляемая министром обороны РА делегация 29 июня приняла участие в Брюссельском заседании министров обороны стран участниц возглавляемого НАТО в Афганистане действия “ Решающая поддержка”. Об этом проинформировали Арменпресс из Управления по информации и связям с общественностью Министерства обороны РА.

Во время заседания министр обороны РА выступил с речью, где своим коллегам представил видения и подходы Республики Армения в вопросах безопасности и обеспечения стабильности в Афганистане и вообще в широких регионах, а также предложил определенные решения насущных задач в области обороны. Основные итоги заседания средствам массовой информации представил Главный Секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

После заседания вместе с заместителем главного секретаря НАТО Руугом Готемеллером были обсуждены текущие процессы сотрудничества Армении с НАТО и дальнейшие программы. А также коснулись задач глобальной и региональной безопасности, были представлены текущие работы в области реформ в области обороны РА, обменялись мнениями насчет реализации этих реформ и формата и возможностей содействия этому со стороны НАТО.

В рамках совершенного визита в Брюссель министр обороны РА встретился с председателем военного совета ЕС, генералом армии Михаилом Костанакосом. Во время встречи были обсуждены возможности и перспективы сотрудничества военных звеньев Армении и Евросоюза. В рамках сотрудничества с социальной общественностью министр обороны РА Виген Саркисян в европейском отделении фонда Карнеги имел встречу с представителями исследовательских составов ряда международных исследовательских центров. Обсуждались вопросы региональной безопасности. Министр обороны РА ответил на озвученные вопросы специалистов, а также ознакомил их с осуществленными ими результатами исследовательский и аналитических работ.