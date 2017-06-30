Жечь сухую траву строжайше запрещено: объявление мэрии Еревана
13:34, 30 Июнь, 2017
Мэрия Еревана предупреждает граждан, что в целях противопожарной безопасности жечь сухую траву строжайше запрещено. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана, в заявлении сказано:
«Уважаемые сограждане,
В данный момент на озелененных участках города имеется пожароопасная ситуация, исходя из этого, жечь сухую траву строжайше запрещено. Сообщаем, что по причине аномальной жары, в июне увеличились частота полива и объемы поливов.
Особо пожароопасными являются территории у Мемориала в Цицернакаберде, у ресторана «Парос», в Ераблуре, парке Победы, Кольцевом парке, Разданском ущелье.Просим граждан города и гостей столицы сохранять правила пожарной безопасности».