Жечь сухую траву строжайше запрещено: объявление мэрии Еревана

Мэрия Еревана предупреждает граждан, что в целях противопожарной безопасности жечь сухую траву строжайше запрещено. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана, в заявлении сказано:

«Уважаемые сограждане,

В данный момент на озелененных участках города имеется пожароопасная ситуация, исходя из этого, жечь сухую траву строжайше запрещено. Сообщаем, что по причине аномальной жары, в июне увеличились частота полива и объемы поливов.

Особо пожароопасными являются территории у Мемориала в Цицернакаберде, у ресторана «Парос», в Ераблуре, парке Победы, Кольцевом парке, Разданском ущелье.

Просим граждан города и гостей столицы сохранять правила пожарной безопасности».