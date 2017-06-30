Армения, в вопросах сотрудничества с ЕС, как минимум на год впереди Азербайджана: Армен Ашотян

Армения в отношениях с Евросоюзом, как минимум, на год впереди Азербайджана. Такое мнение выразил во время встречи с журналистами в Национальном Собрании председатель постоянной комиссии по внешним отношениям Национального Собрания РА, депутат от фракции РПА Армен Ашотян.

“Сегодня, когда имеем заранее одобренный, комплексный договор глубокого взаимодействия с Евросоюзом, очевидно, что мы оказываемся на год впереди Азербайджана, который только обсуждает свои взаимоотношения с ЕС в новом формате”, – по сообщению Арменпресс, отметил Ашотян. По его словам, в политическом плане во взаимоотношениях с ЕС Армения имеет преимущество.

Армен Ашотян призвал воздержаться от опрометчивых заявлений, что в последний момент договор не подпишется. “Параллели с прошлым неуместны, потому что даже с юридической стороны прошлый договор не был предварительно одобрен”, – сказал он. Армен Ашотян коснулся также важности продуктивной работы парламентской дипломатии, отмечая, что в международных парламентских организациях армянские делегаты должны оглашать не только вопросы, касающиеся армянских интересов, поскольку так они станут неинтересными для всех. По его словам, надо оглашать мнения по вопросам, касающимся международных проблем.