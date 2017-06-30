Э.Шармазанов: “Развитие армяно-словацких межпарламентских отношений исходит из интересов наших государств”

30 июня делегация, возглавляемая вице-спикером НС, руководителем группы дружбы Армения – Словакия Э.Шармазановым, в составе депутатов НС Г.Меликяна и В.Бостанджяна, встретилась с заместителем председателя Национального совета Словацкой Республики Б.Бугаром. На встрече также присутствовал Чрезвычайный и Полномочный посол РА в Словацкой Республике Т.Сейранян. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

В ходе встречи члены делегации обратились к армяно-словацкому межпарламентскому сотрудничеству как в формате комиссий, так и групп дружбы. В этом контексте стороны отметили необходимость регулярных контактов и активизации визитов парламентариев.

“Развитие армяно-словацких межпарламентских отношений исходит из интересов наших государств”, - подчеркнул Э.Шармазанов.

Осознана важность эффективного сотрудничества парламентских делегаций двух стран на международной арене. Собеседники отметили широкие возможности двустороннего сотрудничества в различных сферах благодаря совместным усилиям.

Вице-спикер НС, коснувшись урегулирования НК-конфликта, подчеркнул, что и Армения, и Арцах видят урегулирование исключительно мирным переговорным путем, в рамках МГ ОБСЕ.

Обратившись к международному признанию и осуждению Геноцида армян, Э.Шармазанов отметил, что власти Турции, игнорируя призывы прогрессивного человечества, не только не признают и не осуждают преступление века, но и на государственном уровне проводят политику отрицания. В этом русле вице-спикер НС подчеркнул важность совместной борьбы с турецкой политикой отрицания.

Затронуты также отношения Армения – Евросоюз. Э.Шармазанов отметил, что Армения привержена европейским демократическим ценностям и продолжает процесс институциональных реформ.

За большой вклад в укрепление и развитие связей между парламентами РА и Словацкой Республики вице-спикер НС Э.Шармазанов вручил Б.Бугару Почетную медаль НС РА.