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Эдвард Налбандян не исключил возможность встречи с Мамедьяровым в июле


Встреча глав МИД Армении и Азербайджана по карабахскому вопросу может состояться в июле. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян.

"Возможно, что в ближайшее время будет встреча на уровне глав МИД, я считаю, что подобная встреча возможна в июле", - сказал Налбандян.

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