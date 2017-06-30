Эдвард Налбандян не исключил возможность встречи с Мамедьяровым в июле







"Возможно, что в ближайшее время будет встреча на уровне глав МИД, я считаю, что подобная встреча возможна в июле", - сказал Налбандян. Встреча глав МИД Армении и Азербайджана по карабахскому вопросу может состояться в июле. Как передает «Арменпресс» , об этом в беседе с журналистами сказал министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян."Возможно, что в ближайшее время будет встреча на уровне глав МИД, я считаю, что подобная встреча возможна в июле", - сказал Налбандян.