Лавров: встреча Путина и Трампа должна внести ясность в отношения РФ и США

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G20 в Гамбурге должна внести ясность в вопрос взаимодействия двух стран. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на "Примаковских чтениях".

"Особое значение в сегодняшнем мире придается отношениям между Россией и США, от которых зависит решение множества международных проблем - от обеспечения стратегической стабильности до урегулирования региональных кризисов", - подчеркнул глава дипведомства,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Видим, с какой озабоченностью большинство стран мира воспринимают нынешнее ненормальное состояние этих отношений [между Россией и США], которые стали заложником внутриполитической борьбы в США, - сказал Лавров. - Рассчитываем, что встреча наших президентов в Гамбурге, о которой было объявлено, внесет ясность в вопрос о перспективах российско-американского взаимодействия".

Министр выразил надежду, что "возобладает прагматизм, нацеленность на обеспечение национальных интересов реалистичными, наиболее эффективными методами".





