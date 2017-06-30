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Парламент Германии легализовал однополые браки


Парламент Германии одобрил законопроект о легализации однополых браков. Как сообщает Deutsche Welle, документ был принят большинством голосов - "за" проголосовали 393 депутата, "против" - 226 , четверо депутатов воздержались.

Согласно законопроекту, представители секс-меньшинств смогут официально заключать браки и будут иметь те же права, что и традиционные семейные пары, например, смогут усыновлять детей, передает "Би-би-си". До этого представители секс-меньшинств в Германии могли заключать так называемые "гражданские союзы",сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Отмечается, что имеющий большинство в правящей коалиции блок партий Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС), выступал против признания однополых браков. Однако ранее на этой неделе канцлер Германии, председатель ХДС Ангела Меркель призвала однопартийцев, чтобы они в данном случае принимали решение самостоятельно "по зову совести", а не руководствуясь общепартийной позицией. При этом сама Меркель ранее не поддерживала идею легализации однополых браков.

Согласно данным социологических опросов, большинство жителей Германии поддерживают легализацию однополых браков.

 

 



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