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В Мартунинском районе Арцаха зарегистрирован первый случай змеиного укуса


По положению на 27-е июня, в Арцахе зарегистрировано 13 случаев укуса змей: в 3 случах змеи жалили детей, в одном – беременную женщину. Первый  случай  змеиного укуса в Арцахе был зарегистрирован в Мартунинском районе 17-го апреля. Как передает «Арменпресс», всем ужаленным оказана медпомощь в надлежащем объеме, все медучреждения обеспечены противозмеиными сыворотками.

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